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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:22

На одной карте дважды, на депозитке - ноль.
Новогодний подарок :)
Р.С. и депозитка удивилась.
demichh
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:41

Мне тож %% задвоились,
я так понимаю, это спецом сделано шобы 15% не насчитывать :lol: :lol:
бо я ж постарался -- вывел 160 на Моню, ан Фарсик таки перехитрил меня :lol:

Всех с наступающим НГ!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33341
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:44

Скунс решил сыграть по нечестному. Сделал двойные проводки. Перевести на кредитку не выходит. Потом чторнирует лишнее. Но на выходные у всех кто даже ямки копал будет превышение 15к. Красиво черт возьми :))
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5453
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:46

  Flamingo написав:Красиво черт возьми :))

Не очень красиво.
Но - изящно, да.
СНГ !
mustbe
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Повідомлень: 5058
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Подякував: 102 раз.
Подякували: 488 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:26

  clientage написав:Мне тож %% задвоились,
я так понимаю, это спецом сделано шобы 15% не насчитывать :lol: :lol:
бо я ж постарался -- вывел 160 на Моню, ан Фарсик таки перехитрил меня :lol:

Как-то даже не верится, что банк решил заняться мелким жульничеством. Тут вроде бы появляется представитель. Давайте подождем его комментария.
evgenkh
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Повідомлень: 151
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:40

яка красота новорічної задумки!
ай да Барсік, ай да маладЄц! :mrgreen: :mrgreen:

Вітання, колеги!
насправді то дрібниці, бо вже незабаром 15% не буде :)
+50грн !
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greenozon
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