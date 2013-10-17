Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 22:22
На одной карте дважды, на депозитке - ноль.
Новогодний подарок
Р.С. и депозитка удивилась.
demichh
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:41
Мне тож %% задвоились,
я так понимаю, это спецом сделано шобы 15% не насчитывать
бо я ж постарался -- вывел 160 на Моню, ан Фарсик таки перехитрил меня
Всех с наступающим НГ!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:44
Скунс решил сыграть по нечестному. Сделал двойные проводки. Перевести на кредитку не выходит. Потом чторнирует лишнее. Но на выходные у всех кто даже ямки копал будет превышение 15к. Красиво черт возьми
)
50 грн./100 грн.
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- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:46
Flamingo написав:
Красиво черт возьми
)
Не очень красиво.
Но - изящно, да.
СНГ !
mustbe
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:26
clientage написав:
Мне тож %% задвоились,
я так понимаю, это спецом сделано шобы 15% не насчитывать
бо я ж постарался -- вывел 160 на Моню, ан Фарсик таки перехитрил меня
Как-то даже не верится, что банк решил заняться мелким жульничеством. Тут вроде бы появляется представитель. Давайте подождем его комментария.
evgenkh
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:40
яка красота новорічної задумки!
ай да Барсік, ай да маладЄц!
Вітання, колеги!
насправді то дрібниці, бо вже незабаром 15% не буде
greenozon
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:48
Мне кажется вы зря переживаете за двойные проценты, по выписке там всё правильно проходит, без задвоения.
Adast
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 05:06
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Striker
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:37
Adast написав:
Мне кажется вы зря переживаете за двойные проценты, по выписке там всё правильно проходит, без задвоения.
Не знаю у кого как, но у меня по выписке неправильно как по дебетке, так и по кредитке. И там и там проценты учтены дважды.
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ingtrans
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