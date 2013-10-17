RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4514451545164517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  AlexSV написав:но также нет и расходных операций, осуществлённых 30.12, которые должны были быть проведены 31.12....

так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10446
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:00

  greenozon написав:
  AlexSV написав:но также нет и расходных операций, осуществлённых 30.12, которые должны были быть проведены 31.12....

так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!

Да, бывает, но переводы P2P они обычно проводят следующим рабочим днём
AlexSV
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Категории подвезли. Будем кушать в этом месяце.


А комуналку платити?

  ingtrans написав:Не знаю у кого как, но у меня по выписке неправильно как по дебетке, так и по кредитке. И там и там проценты учтены дважды.


В мене також. Думаю що зайві % заберуть, а клієнтам нарахують по зниженій ставці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3944
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ой+ написав:А комуналку платити?

Тут дорого.
stryzhko
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 04.10.16
Подякував: 358 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4514451545164517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, joik, ramaz, Skiw і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1837, 1838, 1839
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18384 2577655
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 09:30
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 94, 95, 96
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
957 138060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 09:19
lloydbanksua
Альфа-Банк 1 ... 9207, 9208, 9209
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92083 10948847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 00:21
Аlександр

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21600)
01.01.2021 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.