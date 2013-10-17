так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:00
Да, бывает, но переводы P2P они обычно проводят следующим рабочим днём
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
А комуналку платити?
В мене також. Думаю що зайві % заберуть, а клієнтам нарахують по зниженій ставці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тут дорого.
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