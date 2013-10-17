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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:32
AlexSV написав:
но также нет и расходных операций, осуществлённых 30.12, которые должны были быть проведены 31.12....
так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!
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greenozon
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:00
greenozon написав: AlexSV написав:
но также нет и расходных операций, осуществлённых 30.12, которые должны были быть проведены 31.12....
так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!
Да, бывает, но переводы P2P они обычно проводят следующим рабочим днём
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AlexSV
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:03
Striker написав:
Категории подвезли. Будем кушать в этом месяце.
А комуналку платити?
ingtrans написав:
Не знаю у кого как, но у меня по выписке неправильно как по дебетке, так и по кредитке. И там и там проценты учтены дважды.
В мене також. Думаю що зайві % заберуть, а клієнтам нарахують по зниженій ставці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:18
Ой+ написав:А комуналку платити?
Тут дорого.
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stryzhko
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:38
stryzhko написав:
Ой+ написав:А комуналку платити?
Тут дорого.
Уже кілька місяців плачу комунальні через додаток Форварда, без комісій, і вибір контрагентів є. Щей кешбек був у листопаді і зараз на січень.
А дорого в якому відношенні?
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joik
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:46
joik написав:
А дорого в якому відношенні?
В том что можно получить 10% чистыми в пумбе от ясно или 5% в сибе от ньюшки и при этом нет вылета с грейса как у скунса. А в пумбе еще и рассрочку на полгода можно при определенных условиях получить
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:55
Тоже задвоили % по кредитке и дебетке, обидно что отменят
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:20
Flamingo написав:
вылета с грейса как у скунса
в каких случаях можно вылететь из грейса? по карте отображается срок погашения до определенного числа, нужно еще что-то учитывать ?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:23
wtf написав: Flamingo написав:
вылета с грейса как у скунса
в каких случаях можно вылететь из грейса? по карте отображается срок погашения до определенного числа, нужно еще что-то учитывать ?
Почитайте категорію кешбека комуналка і все стане зрозуміло
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:24
wtf написав: Flamingo написав:
вылета с грейса как у скунса
в каких случаях можно вылететь из грейса? по карте отображается срок погашения до определенного числа, нужно еще что-то учитывать ?
Нужно учитывать, что некоторые операции, в том числе оплата коммуналки, не входят в грейс.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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