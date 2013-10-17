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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4515451645174518>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  AlexSV написав:но также нет и расходных операций, осуществлённых 30.12, которые должны были быть проведены 31.12....

так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:00

  greenozon написав:
  AlexSV написав:но также нет и расходных операций, осуществлённых 30.12, которые должны были быть проведены 31.12....

так вони до 3х днів можуть проводитись
он недавно в Сільпо щось купував, два дні з гаком був холд!

Да, бывает, но переводы P2P они обычно проводят следующим рабочим днём
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Категории подвезли. Будем кушать в этом месяце.


А комуналку платити?

  ingtrans написав:Не знаю у кого как, но у меня по выписке неправильно как по дебетке, так и по кредитке. И там и там проценты учтены дважды.


В мене також. Думаю що зайві % заберуть, а клієнтам нарахують по зниженій ставці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ой+ написав:А комуналку платити?

Тут дорого.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:38

  stryzhko написав:
Ой+ написав:А комуналку платити?

Тут дорого.


Уже кілька місяців плачу комунальні через додаток Форварда, без комісій, і вибір контрагентів є. Щей кешбек був у листопаді і зараз на січень.
А дорого в якому відношенні?
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:А дорого в якому відношенні?

В том что можно получить 10% чистыми в пумбе от ясно или 5% в сибе от ньюшки и при этом нет вылета с грейса как у скунса. А в пумбе еще и рассрочку на полгода можно при определенных условиях получить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:55

Тоже задвоили % по кредитке и дебетке, обидно что отменят :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:вылета с грейса как у скунса

в каких случаях можно вылететь из грейса? по карте отображается срок погашения до определенного числа, нужно еще что-то учитывать ?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

wtf написав:
  Flamingo написав:вылета с грейса как у скунса

в каких случаях можно вылететь из грейса? по карте отображается срок погашения до определенного числа, нужно еще что-то учитывать ?
Почитайте категорію кешбека комуналка і все стане зрозуміло
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:24

  wtf написав:
  Flamingo написав:вылета с грейса как у скунса

в каких случаях можно вылететь из грейса? по карте отображается срок погашения до определенного числа, нужно еще что-то учитывать ?

Нужно учитывать, что некоторые операции, в том числе оплата коммуналки, не входят в грейс.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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