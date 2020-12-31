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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43
Телеграм бот нагло врет, отображает баланс без начисленных %
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sergia
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:38
у меня по двум аккам задвоили %, по двум нормально
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:45
ingtrans написав:
некоторые операции, в том числе оплата коммуналки, не входят в грейс
за комуналку понял , спасибо
помимо операции снятие наличных как еще можно вылететь из грейса?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:48
wtf написав: ingtrans написав:
некоторые операции, в том числе оплата коммуналки, не входят в грейс
за комуналку понял , спасибо
помимо операции снятие наличных как еще можно вылететь из грейса?
Любыми операциями за кредитные с МСС финансовых операций - переводы, оплаты страховок, квази-кэш, лотареи, букмекеры и т.п.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:11
Hack-Stock написав:
у меня по двум аккам задвоили %, по двум нормально
аналогічно
по карткам до речі не дає виписку сьогодні - https://prnt.sc/we35ai
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greenozon
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