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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Телеграм бот нагло врет, отображает баланс без начисленных %
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
у меня по двум аккам задвоили %, по двум нормально
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
за комуналку понял , спасибо
помимо операции снятие наличных как еще можно вылететь из грейса?
КБ за открытие карты
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:48
Любыми операциями за кредитные с МСС финансовых операций - переводы, оплаты страховок, квази-кэш, лотареи, букмекеры и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:11
аналогічно
по карткам до речі не дає виписку сьогодні -
+50грн !
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:49
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
С НГ! Пока не понимаю про какие %, 158грн, переводы, задвоение идет обсуждение несколько последних страниц. Еще многого не знаю и не умею, кому не составит труда - плиз научите. Благодарю. Можно в личку. Имею коко кредитку
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
єти разговори последние, с 12-01-2021 все потухнет
тема о том, что за до 15 ооо грн на кокодебит начисляется 15% годових
если допускаете больше 15 ооо , то ставка существенно ниже.
вот нарід і обсуждает , когда скинуть с кокодебит прогнозируемие %% за декабрь , чтоби не било на карте остатка больше 15 ооо
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:42
Goodman
Ясно +, а с 12 сколько % будет? Есть ли смысл оформлять дебетку?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:42
Goodman нарід іспользует самий простой і верний перевод - єто меж своими картами, т к на кококредит "перелимита" нет. Если кидать за горизонт - то использует ІУЕБАН, номер карточного счета других карт.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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