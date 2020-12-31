RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4516451745184519>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Телеграм бот нагло врет, отображает баланс без начисленных %
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 14.12.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

у меня по двум аккам задвоили %, по двум нормально
Hack-Stock
 
Повідомлень: 653
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:некоторые операции, в том числе оплата коммуналки, не входят в грейс

за комуналку понял , спасибо
помимо операции снятие наличных как еще можно вылететь из грейса?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.11.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:48

  wtf написав:
  ingtrans написав:некоторые операции, в том числе оплата коммуналки, не входят в грейс

за комуналку понял , спасибо
помимо операции снятие наличных как еще можно вылететь из грейса?

Любыми операциями за кредитные с МСС финансовых операций - переводы, оплаты страховок, квази-кэш, лотареи, букмекеры и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5458
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:11

  Hack-Stock написав:у меня по двум аккам задвоили %, по двум нормально


аналогічно
по карткам до речі не дає виписку сьогодні - https://prnt.sc/we35ai
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10452
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:49

  ramzes4 написав:Причем приехало дважды :)

Приехало дважды по трем КоКо. :)
rollo
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

С НГ! Пока не понимаю про какие %, 158грн, переводы, задвоение идет обсуждение несколько последних страниц. Еще многого не знаю и не умею, кому не составит труда - плиз научите. Благодарю. Можно в личку. Имею коко кредитку
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 31.10.12
Подякував: 353 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:Пока не понимаю про какие %, 158грн, переводы

єти разговори последние, с 12-01-2021 все потухнет
тема о том, что за до 15 ооо грн на кокодебит начисляется 15% годових
если допускаете больше 15 ооо , то ставка существенно ниже.
вот нарід і обсуждает , когда скинуть с кокодебит прогнозируемие %% за декабрь , чтоби не било на карте остатка больше 15 ооо
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 23.11.14
Подякував: 671 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:42

Goodman
Ясно +, а с 12 сколько % будет? Есть ли смысл оформлять дебетку?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 31.10.12
Подякував: 353 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:42

Goodman нарід іспользует самий простой і верний перевод - єто меж своими картами, т к на кококредит "перелимита" нет. Если кидать за горизонт - то использует ІУЕБАН, номер карточного счета других карт. :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 23.11.14
Подякував: 671 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4516451745184519>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Ferlakur, ingtrans, Oktawa, ramaz, vitaliy1111, Искатель і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9207, 9208, 9209
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92088 10949596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 15:15
Искатель
А-Банк 1 ... 1837, 1838, 1839
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18388 2578106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 12:33
Adast
Юнекс Банк 1 ... 257, 258, 259
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2581 98244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 11:43
extreme_lviv_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.