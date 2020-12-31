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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:57
valya написав:Goodman
Ясно +, а с 12 сколько % будет? Есть ли смысл оформлять дебетку?
Будет 10 % на сумму от 100 до 15000 грн., И 8% на сумму выше 15000. Ну а есть ли смысл решайте сами
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:10
Смысл в любом случае есть, так как 10% со свободным хождением не предлагает больше никто.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:16
Striker написав:
Смысл в любом случае есть, так как 10% со свободным хождением не предлагает больше никто.
Весь смысл в двадцатке. Ну то есть смысл минимален.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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