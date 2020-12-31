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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:57

  valya написав:Goodman
Ясно +, а с 12 сколько % будет? Есть ли смысл оформлять дебетку?

Будет 10 % на сумму от 100 до 15000 грн., И 8% на сумму выше 15000. Ну а есть ли смысл решайте сами
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:10

Смысл в любом случае есть, так как 10% со свободным хождением не предлагает больше никто.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:16

  Striker написав:Смысл в любом случае есть, так как 10% со свободным хождением не предлагает больше никто.

Весь смысл в двадцатке. Ну то есть смысл минимален.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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