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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:45
ukrprom2014 написав:clientage
Курс на 1.01.2020 был 24.
Сейчас 28.2, так что 15% - это не заработок, а отданные банкстеру на шару деньги.
Та лааана, то на хлебушек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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