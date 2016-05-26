заметная прибавка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:31
заметная прибавка
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:45
Та лааана, то на хлебушек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:03
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, грейс период сохраняется для торговых операций, если провести операцию перевод кредитных средств на карту другого банка?
Как в банке идет учет для грейс периода - отдельно торговые операции, и отдельно операции, которые не попадают под условия грейса, или по другому?
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:21
Так.
Але при погашенні заборгованості негрейсові операції будуть гаситись в другу чергу після грейсових. Тому слід гасити в нуль.
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