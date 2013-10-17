заметная прибавка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:31
заметная прибавка
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:45
Та лааана, то на хлебушек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:03
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, грейс период сохраняется для торговых операций, если провести операцию перевод кредитных средств на карту другого банка?
Как в банке идет учет для грейс периода - отдельно торговые операции, и отдельно операции, которые не попадают под условия грейса, или по другому?
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:21
Так.
Але при погашенні заборгованості негрейсові операції будуть гаситись в другу чергу після грейсових. Тому слід гасити в нуль.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В кэшбеке 3% за коммуналку. Это если оплачивать только через приложение на мобильном или можно просто картой на сайте, допустим, Ясно?
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:26
Оплачивать только в приложении на через ИБ Форварда.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:11
у всех задвоились(две одинаковые суммы ) проценты по картам за декабрь или только мне повезло?
скрины (моно "научил") сохранены
пс-будут делать закат солнца вручную?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:13
хуторянка 31.12.20 задвоєння по 158.36 о 22.09 і 22.10 (час)
вийшов о 22.27 на суму 316.72 (на балансі відобразилось практично одразу ж).
як буде по виписках остаточно, то уже мабуть 04.01.21 побачимо,
на даний час у виписці - 01.01.21 у витратах - 316.72, хоча 31.12.20 у надходження тільки 158.36 (без задвоєння).
При цьому, платіжний ліміт по рахунку станом на 02.01.21 - 15 158.36, тобто 316.72 теж вийшло 31-го тільки наполовину ...
Цікаво дівки скачуть
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