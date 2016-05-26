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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4518451945204521>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:31

  Striker написав:
  ingtrans написав:Весь смысл в двадцатке. Ну то есть смысл минимален.

На двух учётках это уже 40 грн. :D
заметная прибавка :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:45

  ukrprom2014 написав:clientage
Курс на 1.01.2020 был 24.
Сейчас 28.2, так что 15% - это не заработок, а отданные банкстеру на шару деньги.

Та лааана, то на хлебушек :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:03

  ukrprom2014 написав:clientage
Курс на 1.01.2020 был 24.
Сейчас 28.2, так что 15% - это не заработок, а отданные банкстеру на шару деньги.

Почему так категорично? Ну чуть больше 15 скаконул. Хотя и тех 15 уже не найти)
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, грейс период сохраняется для торговых операций, если провести операцию перевод кредитных средств на карту другого банка?
Как в банке идет учет для грейс периода - отдельно торговые операции, и отдельно операции, которые не попадают под условия грейса, или по другому?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:21

  Valeriy237 написав:Подскажите, грейс период сохраняется для торговых операций, если провести операцию перевод кредитных средств на карту другого банка?
Как в банке идет учет для грейс периода - отдельно торговые операции, и отдельно операции, которые не попадают под условия грейса, или по другому?

Так.
Але при погашенні заборгованості негрейсові операції будуть гаситись в другу чергу після грейсових. Тому слід гасити в нуль.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В кэшбеке 3% за коммуналку. Это если оплачивать только через приложение на мобильном или можно просто картой на сайте, допустим, Ясно?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:26

  Hella написав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В кэшбеке 3% за коммуналку. Это если оплачивать только через приложение на мобильном или можно просто картой на сайте, допустим, Ясно?

Оплачивать только в приложении на через ИБ Форварда.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:11

у всех задвоились(две одинаковые суммы ) проценты по картам за декабрь или только мне повезло?
скрины (моно "научил") сохранены
пс-будут делать закат солнца вручную? :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:13

хуторянка 31.12.20 задвоєння по 158.36 о 22.09 і 22.10 (час)
вийшов о 22.27 на суму 316.72 (на балансі відобразилось практично одразу ж).
як буде по виписках остаточно, то уже мабуть 04.01.21 побачимо,
на даний час у виписці - 01.01.21 у витратах - 316.72, хоча 31.12.20 у надходження тільки 158.36 (без задвоєння).
При цьому, платіжний ліміт по рахунку станом на 02.01.21 - 15 158.36, тобто 316.72 теж вийшло 31-го тільки наполовину ...
Цікаво дівки скачуть :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:00

stas_rst
в выписке все правильно :(
пс-если кто то согнал карту в ноль-попадет на овер :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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