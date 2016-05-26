Что-то не работает мобильное приложение:
не возможно открыть депозит;
не возможно оплатить коммуналку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что-то не работает мобильное приложение:
не возможно открыть депозит;
не возможно оплатить коммуналку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:22
vitaliy_berdinskikh
попробуйте перезагрузить-у меня все ок
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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