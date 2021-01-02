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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:18
Что-то не работает мобильное приложение:
не возможно открыть депозит;
не возможно оплатить коммуналку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:22
vitaliy_berdinskikh
попробуйте перезагрузить-у меня все ок
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:43
vitaliy_berdinskikh написав:
не возможно оплатить коммуналку.
А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:43
ukrprom2014 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
не возможно оплатить коммуналку.
А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?
они не у всех есть
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cohan
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:15
вчера перекинул лишние 315 с дебетки на кредитку сегодня они апять появились на карте, снова перевёл - это у всех так, новый квест такой?
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:19
чик написав:
вчера перекинул лишние 315 с дебетки на кредитку сегодня они апять появились на карте, снова перевёл - это у всех так, новый квест такой?
у більшості, але не по всіх картах
думаю краще не дьоргатись до оперчасу
а то потім вжарять )
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greenozon
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:21
greenozon ну ладно вжарят по кредитке, а по депозитной что они могут?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:25
Ніхто не боровся з задвоєнням прОцентів...якої в виписках по картах немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:30
omb написав:
а по депозитной что они могут?
полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:32
ingtrans написав: Hella написав:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В кэшбеке 3% за коммуналку. Это если оплачивать только через приложение на мобильном или можно просто картой на сайте, допустим, Ясно?
Оплачивать только в приложении на через ИБ Форварда.
Спасибо!
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Hella
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