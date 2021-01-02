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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4519452045214522>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что-то не работает мобильное приложение:
не возможно открыть депозит;
не возможно оплатить коммуналку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:22

vitaliy_berdinskikh
попробуйте перезагрузить-у меня все ок
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:не возможно оплатить коммуналку.

А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:43

  ukrprom2014 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:не возможно оплатить коммуналку.

А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?

они не у всех есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

вчера перекинул лишние 315 с дебетки на кредитку сегодня они апять появились на карте, снова перевёл - это у всех так, новый квест такой?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:19

  чик написав:вчера перекинул лишние 315 с дебетки на кредитку сегодня они апять появились на карте, снова перевёл - это у всех так, новый квест такой?


у більшості, але не по всіх картах
думаю краще не дьоргатись до оперчасу
а то потім вжарять )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:21

greenozon ну ладно вжарят по кредитке, а по депозитной что они могут?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:25

Ніхто не боровся з задвоєнням прОцентів...якої в виписках по картах немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:а по депозитной что они могут?

полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:32

  ingtrans написав:
  Hella написав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В кэшбеке 3% за коммуналку. Это если оплачивать только через приложение на мобильном или можно просто картой на сайте, допустим, Ясно?

Оплачивать только в приложении на через ИБ Форварда.


Спасибо!
Hella
 
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