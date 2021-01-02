А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:23
Было на карте 14000,в декабре два раза посчитали %, вышло неплохо,посмотрим что будет в первый рабочий день января
никому не верю
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