RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4519452045214522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

wtf написав:
  omb написав:а по депозитной что они могут?

полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:23

Было на карте 14000,в декабре два раза посчитали %, вышло неплохо,посмотрим что будет в первый рабочий день января
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12474
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4519452045214522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9210, 9211, 9212
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92114 10955064
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 06:53
MASolomko
А-Банк 1 ... 1838, 1839, 1840
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18396 2580573
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 00:23
потерпевший
MTB BANK 1 ... 60, 61, 62
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
617 199194
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 00:14
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28128)
03.01.2021 08:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.