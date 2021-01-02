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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14
wtf написав: omb написав:
а по депозитной что они могут?
полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
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Додано: Нед 03 січ, 2021 08:23
Было на карте 14000,в декабре два раза посчитали %, вышло неплохо,посмотрим что будет в первый рабочий день января
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:50
Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?
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andreyiskra
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:15
wtf ну минус, то понятно, а штрафовать как-то они могут?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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cohan
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