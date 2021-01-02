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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14
wtf написав: omb написав:
а по депозитной что они могут?
полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Нед 03 січ, 2021 08:23
Было на карте 14000,в декабре два раза посчитали %, вышло неплохо,посмотрим что будет в первый рабочий день января
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:50
Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?
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andreyiskra
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:15
wtf ну минус, то понятно, а штрафовать как-то они могут?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:48
andreyiskra написав:
Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?
Да
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:30
omb написав:
а штрафовать как-то они могут
называется несанкционированный овердрафт
гдето даже был даже пост-сказка с множеством плюсов за разъяснение
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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