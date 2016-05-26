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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4520452145224523>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

wtf написав:
  omb написав:а по депозитной что они могут?

полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:23

Было на карте 14000,в декабре два раза посчитали %, вышло неплохо,посмотрим что будет в первый рабочий день января
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:15

wtf ну минус, то понятно, а штрафовать как-то они могут?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:48

  andreyiskra написав:Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?

Да
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:а штрафовать как-то они могут

называется несанкционированный овердрафт
гдето даже был даже пост-сказка с множеством плюсов за разъяснение
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:09

wtf именно по дебетке? сомневаюсь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:54

5% кешбек с 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. за
продукти та супермаркети;
зоомагазини;
медичний сервіс
при расчете кредитными
https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf
Интересно, если КОКО-кредитная и выбрана категория "продукти та супермаркети" посчитает 4% и потом 5%.
Врятли конечно...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:20

ukrprom2014 вы попали в список участников? Известили через СМС, почта, телефон....?
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:32

  ukrprom2014 написав:5% кешбек с 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. за
продукти та супермаркети;
зоомагазини;
медичний сервіс
при расчете кредитными
https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf
Интересно, если КОКО-кредитная и выбрана категория "продукти та супермаркети" посчитает 4% и потом 5%.
Врятли конечно...

Ответ есть в правилах:
2.5. В Акції «Календар Cash-back» не приймають участь:...
- Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД»
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 03 січ, 2021 20:42, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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