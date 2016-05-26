Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14
wtf написав: omb написав:
а по депозитной что они могут?
полистайте назад тут давний клиент жаловался на овердрафт и требовал возврата
А кто под 0 дебетку спускает, все ровный долив 15к блюдут!
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Додано: Нед 03 січ, 2021 08:23
Было на карте 14000,в декабре два раза посчитали %, вышло неплохо,посмотрим что будет в первый рабочий день января
никому не верю
sens
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:50
Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?
andreyiskra
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:15
wtf ну минус, то понятно, а штрафовать как-то они могут?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2770
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:48
andreyiskra написав:
Ватсонс попадает в категорию салоны красоты и косметика?
Да
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2376
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:30
omb написав:
а штрафовать как-то они могут
называется несанкционированный овердрафт
гдето даже был даже пост-сказка с множеством плюсов за разъяснение
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
Повідомлень: 135
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Подякував: 9 раз.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:09
wtf именно по дебетке? сомневаюсь
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2770
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:54
5% кешбек с 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р.
за
продукти та супермаркети;
зоомагазини;
медичний сервіс
при расчете кредитными https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf
Интересно, если КОКО-кредитная и выбрана категория "продукти та супермаркети" посчитает 4% и потом 5%.
Врятли конечно...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2376
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 176 раз.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 20:20
ukrprom2014 вы попали в список участников? Известили через СМС, почта, телефон....?
Citizen_D
Повідомлень: 21
З нами з: 14.03.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 20:32
ukrprom2014 написав: 5% кешбек с 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р.
за
продукти та супермаркети;
зоомагазини;
медичний сервіс
при расчете кредитными https://www.forward-bank.com/about/acti ... shback.pdf
Интересно, если КОКО-кредитная и выбрана категория "продукти та супермаркети" посчитает 4% и потом 5%.
Врятли конечно...
Ответ есть в правилах:
2.5. В Акції «Календар Cash-back» не приймають участь:...
- Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД»
Востаннє редагувалось
Flamingo
в Нед 03 січ, 2021 20:42, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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