Календарь кэшбека у скунса применяется для некоторых карт, которые выпускались до появления КоКо. Они м получают наверное теперь такие сообщения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:33
Календарь кэшбека у скунса применяется для некоторых карт, которые выпускались до появления КоКо. Они м получают наверное теперь такие сообщения
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 03 січ, 2021 20:44, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:34
Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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