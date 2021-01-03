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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:16

у меня остаток выровнялся по обоим картам
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:43

Остается задвоение на одной карте. Может, кто спрашивает, жалуется, тому и корректируют
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:49

vollena71
На ГЛ о проблеме знают.
Обещают до конца дня навести порядок с балансами.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приветствую, коллеги. С новым годом.
Здесь часто упоминают СЕП, каким образом можно через него переводить деньги?
malinin007
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