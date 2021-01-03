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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:16
у меня остаток выровнялся по обоим картам
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:43
Остается задвоение на одной карте. Может, кто спрашивает, жалуется, тому и корректируют
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
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vollena71
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:49
vollena71
На ГЛ о проблеме знают.
Обещают до конца дня навести порядок с балансами.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:19
Приветствую, коллеги. С новым годом.
Здесь часто упоминают СЕП, каким образом можно через него переводить деньги?
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malinin007
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:29
malinin007 ну это перевод денег на по реквизитам, а не на карту
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42
malinin007 написав:
Приветствую, коллеги. С новым годом.
Здесь часто упоминают СЕП, каким образом можно через него переводить деньги?
1) заходите в ІБ банку https://online.forward-bank.com
2) меню зліва - Перекази - Перекази за довільними реквізитамиhttp://prntscr.com/wfvv14
вбиваєте дані і все.
до 3 год. цей платіж, також зветься СЕП платіж, зайде до місця призначення, якщо слати в операційний час.
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greenozon
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:09
Підкажіть хто вже можливо користувався категорією «техніка» в Алло чи все добре? Планую велику покупку і не хочу пролетіти.
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Luka256
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:12
Luka256 написав:
Підкажіть хто вже можливо користувався категорією «техніка» в Алло чи все добре? Планую велику покупку і не хочу пролетіти.
Купіть що-небудь за 15-20 гривень.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:29
В Алло тяжко знайти щось таке.
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Luka256
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:35
Luka256 написав:
В Алло тяжко знайти щось таке.
На черную пятницу знатно там отоварились и КБ был большой.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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