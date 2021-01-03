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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:58
То есть СЕП - это просто платеж по реквизитам. В каких случаях может понадобиться СЕП при переводах с карты на карту? Со времен основания моно гоняю деньги через него без комиссий и знать не знал что такое СЕП и зачем он может понадобиться.
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malinin007
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02
malinin007 сэп раньше приходит на счет, в некоторых банках это возможность бесплатно перевести с него деньги
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:16
malinin007 написав:
что такое СЕП и зачем он может понадобиться.
например, избежать овердрафта, хе-хе
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:20
malinin007 написав:
То есть СЕП - это просто платеж по реквизитам.
Да.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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