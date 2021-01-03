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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4522452345244525

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

То есть СЕП - это просто платеж по реквизитам. В каких случаях может понадобиться СЕП при переводах с карты на карту? Со времен основания моно гоняю деньги через него без комиссий и знать не знал что такое СЕП и зачем он может понадобиться.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02

malinin007 сэп раньше приходит на счет, в некоторых банках это возможность бесплатно перевести с него деньги
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:16

  malinin007 написав:что такое СЕП и зачем он может понадобиться.


например, избежать овердрафта, хе-хе
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:То есть СЕП - это просто платеж по реквизитам.

Да.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:47

  cohan написав:
  malinin007 написав:что такое СЕП и зачем он может понадобиться.


например, избежать овердрафта, хе-хе
тоже вариант
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:В каких случаях может понадобиться СЕП при переводах с карты на карту?
Почитайте тоже сказку viewtopic.php?p=4892693#p4892693 :D
Там даётся понятие что такое p2p-переводы и взаиморасчёты через платёжную систему.

СЭП — межбанковские платежи.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54

Можно отправить СЭП, а можно просто IBANуть. :D
Никто не сказал главного назначения СЭПа - отправлять крупные суммы, так как лимиты на р2р всегда меньше, чем у платежей по реквизитам.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:так как лимиты на р2р всегда меньше, чем у платежей по реквизитам.


p2p це аналог кеш видьорнув - кеш запхав
звідси і ліміти і інші смердючі овердрафти :)
норм. пацани СЕП-ають (чи сеп-арять :) як тут дехто гомонить)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:39

greenozon
Иногда СЭП идет очень долго, например со скунса отправили 31.12, а на Укрсиб еще не зашли. Если приемником нужно тартить деньги сразу - то п2п. Если важен сам проводки на счете приемнике- тогда СЭП.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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