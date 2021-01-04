Например переслать одним платежём более 60к гривен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Например переслать одним платежём более 60к гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
откройте для себя мир депозитов - ДЕпозит в МОНЕ как пример - если СЕПарить , то кешбЬІк как за откритие, так и за пополнение. Хфорвард для єтого идеален.
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