RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4523452445254526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:В каких случаях может понадобиться СЕП при переводах с карты на карту?
Например переслать одним платежём более 60к гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 06.08.19
Подякував: 616 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Со времен основания моно СЕП и зачем он может понадобиться.

откройте для себя мир депозитов - ДЕпозит в МОНЕ как пример - если СЕПарить , то кешбЬІк как за откритие, так и за пополнение. Хфорвард для єтого идеален.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 23.11.14
Подякував: 674 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4523452445254526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, Lost, ramaz, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
291 64354
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:26
Goodman
MTB BANK 1 ... 61, 62, 63
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
625 200167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 19:53
greenozon
Идея Банк 1 ... 1902, 1903, 1904
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19032 2684294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 19:18
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.