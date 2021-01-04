Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:07
malinin007 написав:
В каких случаях может понадобиться СЕП при переводах с карты на карту?
Например переслать одним платежём более 60к гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 2599
З нами з: 06.08.19
Подякував: 618 раз.
Подякували: 398 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:17
malinin007 написав:
Со времен основания моно СЕП и зачем он может понадобиться.
откройте для себя мир депозитов - ДЕпозит в МОНЕ как пример - если СЕПарить , то кешбЬІк как за откритие, так и за пополнение. Хфорвард для єтого идеален.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
Повідомлень: 4127
З нами з: 23.11.14
Подякував: 674 раз.
Подякували: 454 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:53
Luka256 написав:Підкажіть хто вже можливо користувався категорією «техніка» в Алло чи все добре? Планую велику покупку і не хочу пролетіти.
В ноябре было все добре.
за оформление КОКО-кард от банка Форвард: 50/100грн http://lx4.me/c/aFmvLvVS за оформление карты PUDRA: 100грн https://clc.am/F2CU5w
Кащей
Повідомлень: 1243
З нами з: 30.08.09
Подякував: 151 раз.
Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:58
ukrprom2014 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
не возможно оплатить коммуналку.
А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?
Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
Повідомлень: 1579
З нами з: 04.12.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:02
Алексей77 да, в пумбе комуналка, в укрсибе все что онлайн оплата
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2781
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:15
Алексей77 написав:
Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка
На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2401
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 177 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:42
ukrprom2014 ага, именно так
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2781
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:45
ukrprom2014 написав: Алексей77 написав:
Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка
На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.
У ПУМБа 5% по пятой категории до 500 не забываем кто много платит можно снять!
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Повідомлень: 2601
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 95 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:53
«БАНК ФОРВАРД» скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів.
Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін.
Передумав таки Форвард
P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 317
З нами з: 08.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 61 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56
miltador написав:
«БАНК ФОРВАРД» скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів. Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін. Передумав таки Форвард P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року
Странная банка. 7 пятниц на неделе. Отток пошел похоже.
lloydbanksua
Повідомлень: 395
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
anis
,
Aps
,
cohan
,
DONALD
,
ingtrans
,
sergia
,
svetabukina0
,
vitaliy1111
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
92156
10962063
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19039
2685094
Вів 05 січ, 2021 12:48 cohan
18398
2582898