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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4524452545264527>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:В каких случаях может понадобиться СЕП при переводах с карты на карту?
Например переслать одним платежём более 60к гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Со времен основания моно СЕП и зачем он может понадобиться.

откройте для себя мир депозитов - ДЕпозит в МОНЕ как пример - если СЕПарить , то кешбЬІк как за откритие, так и за пополнение. Хфорвард для єтого идеален.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Luka256 написав:Підкажіть хто вже можливо користувався категорією «техніка» в Алло чи все добре? Планую велику покупку і не хочу пролетіти.
В ноябре было все добре.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:58

  ukrprom2014 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:не возможно оплатить коммуналку.

А чего не ПУМБом -10% или не Сибасом - 5%?

Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:02

Алексей77 да, в пумбе комуналка, в укрсибе все что онлайн оплата
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Алексей77 написав:Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка

На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:42

ukrprom2014 ага, именно так
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка

На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.
У ПУМБа 5% по пятой категории до 500 не забываем кто много платит можно снять!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:53

Форвард передумав

«БАНК ФОРВАРД» скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів.

Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін.

Передумав таки Форвард :o

P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року ;-)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56

  miltador написав:«БАНК ФОРВАРД» скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів. Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін. Передумав таки Форвард P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року

Странная банка. 7 пятниц на неделе. Отток пошел похоже.
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