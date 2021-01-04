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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4524452545264527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року

А це звідки?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:12

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року

А це звідки?

З сайту і умов.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

miltador написав:Передумав таки Форвард

Тобто 15% залишається?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:15

  stryzhko написав:
miltador написав:Передумав таки Форвард

Тобто 15% залишається?

Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Подякував: 46 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:17

  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка

На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.

После счетов за газ задумался :( . У ПУМбы 300 в месяц максимальный кэшбек?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

sergia написав:
  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка

На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.

После счетов за газ задумался :( . У ПУМбы 300 в месяц максимальный кэшбек?
По одному кешбеку да, по другому ещё 500 можете взять
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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