Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:07
miltador написав:
І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року
А це звідки?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:12
Квесторе_поверніться написав: miltador написав:
І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року
А це звідки?
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Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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miltador
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:13
miltador написав:Передумав таки Форвард
Тобто 15% залишається?
stryzhko
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:15
stryzhko написав: miltador написав:Передумав таки Форвард
Тобто 15% залишається?
Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 317
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:17
ukrprom2014 написав: Алексей77 написав:
Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка
На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.
После счетов за газ задумался
. У ПУМбы 300 в месяц максимальный кэшбек?
sergia
Повідомлень: 65
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:22
sergia написав: ukrprom2014 написав: Алексей77 написав:
Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка
На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.
После счетов за газ задумался
. У ПУМбы 300 в месяц максимальный кэшбек?
По одному кешбеку да, по другому ещё 500 можете взять
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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18398
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