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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4525452645274528>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року

А це звідки?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:12

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року

А це звідки?

З сайту і умов.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

miltador написав:Передумав таки Форвард

Тобто 15% залишається?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:15

  stryzhko написав:
miltador написав:Передумав таки Форвард

Тобто 15% залишається?

Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:17

  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка

На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.

После счетов за газ задумался :( . У ПУМбы 300 в месяц максимальный кэшбек?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

sergia написав:
  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Это кэшбэк при оплате коммуналки? Пользуюсь сейчас Тодобанком,но там 1% кэшбэка

На комуналку: до 300грн. получаешь по кредитке ПУМБА (10% откат), до 500грн. по дебетке Укрсиба (платить онлайн=5% откат).
На каждого 18+ летнего члена семьи открываешь карты.

После счетов за газ задумался :( . У ПУМбы 300 в месяц максимальный кэшбек?
По одному кешбеку да, по другому ещё 500 можете взять
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:38

  miltador написав:«БАНК ФОРВАРД» скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів.

Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін.

Передумав таки Форвард :o

P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року ;-)

Вот хорошо!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:02

  rollo написав:
  miltador написав:«БАНК ФОРВАРД» скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів.

Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін.

Передумав таки Форвард :o

P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року ;-)

Вот хорошо!

Так хто буде депо під 9% відкривати якщо на картці 8%.
А якщо всі кинуться забирати...банці капець.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:04

  Квесторе_поверніться написав:Так хто буде депо під 9% відкривати якщо на картці 8%.
А якщо всі кинуться забирати...банці капець.

Сегодня звонили, предлагали разместиться в гривне на год, а мне за это процент с чем-то кэшбека на одну операцию... в общем я не очень понял смысл...
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:11

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так хто буде депо під 9% відкривати якщо на картці 8%.
А якщо всі кинуться забирати...банці капець.

Сегодня звонили, предлагали разместиться в гривне на год, а мне за это процент с чем-то кэшбека на одну операцию... в общем я не очень понял смысл...

Плюс 1,7% кишмишу 4 траншами плюс до ставки 8,8%.
Це коли Сосіс банка більше 12%, Зємеля 12%, Айбокс з лояльністю 12% + 0,4% від Мінфіну, Ебанка від 9% до 14,5% з шомісячним +0,5%, Мега 11,5% і інші шо більше дають.
Не знаю шо Фарс собі думає...тре депо ставки піднімати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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