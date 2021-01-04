miltador написав:І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року
А це звідки?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Тариф щодо розміру процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних) та суми мінімального залишку для нарахування процентів залишиться без змін.
Передумав таки Форвард
P.S. І рефералку КОКО-КОЛО продовжили до кінця року
Вот хорошо!
Так хто буде депо під 9% відкривати якщо на картці 8%. А якщо всі кинуться забирати...банці капець.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Так хто буде депо під 9% відкривати якщо на картці 8%. А якщо всі кинуться забирати...банці капець.
Сегодня звонили, предлагали разместиться в гривне на год, а мне за это процент с чем-то кэшбека на одну операцию... в общем я не очень понял смысл...
Плюс 1,7% кишмишу 4 траншами плюс до ставки 8,8%. Це коли Сосіс банка більше 12%, Зємеля 12%, Айбокс з лояльністю 12% + 0,4% від Мінфіну, Ебанка від 9% до 14,5% з шомісячним +0,5%, Мега 11,5% і інші шо більше дають. Не знаю шо Фарс собі думає...тре депо ставки піднімати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.