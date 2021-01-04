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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4525452645274528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день!
Прошу помощи ).
Когда через приложение решила оплатить свой Сучасный дим, то выходит счет только за ноябрь. А он оплачен месяц назад через Приват. За декабрь, как ни пыталась, не получается. Не нашла "квитанцию".
Это я рано зашла, платить нужно позже?
Hella
 
Повідомлень: 995
З нами з: 25.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:29

  Hella написав:Добрый день!
Прошу помощи ).
Когда через приложение решила оплатить свой Сучасный дим, то выходит счет только за ноябрь. А он оплачен месяц назад через Приват. За декабрь, как ни пыталась, не получается. Не нашла "квитанцию".
Это я рано зашла, платить нужно позже?


После 7 января (как минимум).
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jay2004
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 19.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:43

jay2004

Спасибо большое!
Hella
 
Повідомлень: 995
З нами з: 25.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 4525452645274528
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