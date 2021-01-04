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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:26
Добрый день!
Прошу помощи ).
Когда через приложение решила оплатить свой Сучасный дим, то выходит счет только за ноябрь. А он оплачен месяц назад через Приват. За декабрь, как ни пыталась, не получается. Не нашла "квитанцию".
Это я рано зашла, платить нужно позже?
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Hella
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:29
Hella написав:
Добрый день!
Прошу помощи ).
Когда через приложение решила оплатить свой Сучасный дим, то выходит счет только за ноябрь. А он оплачен месяц назад через Приват. За декабрь, как ни пыталась, не получается. Не нашла "квитанцию".
Это я рано зашла, платить нужно позже?
После 7 января (как минимум).
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jay2004
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:43
jay2004
Спасибо большое!
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Hella
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cohan
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