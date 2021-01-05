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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4525452645274528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день!
Прошу помощи ).
Когда через приложение решила оплатить свой Сучасный дим, то выходит счет только за ноябрь. А он оплачен месяц назад через Приват. За декабрь, как ни пыталась, не получается. Не нашла "квитанцию".
Это я рано зашла, платить нужно позже?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:29

  Hella написав:Добрый день!
Прошу помощи ).
Когда через приложение решила оплатить свой Сучасный дим, то выходит счет только за ноябрь. А он оплачен месяц назад через Приват. За декабрь, как ни пыталась, не получается. Не нашла "квитанцию".
Это я рано зашла, платить нужно позже?


После 7 января (как минимум).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:43

jay2004

Спасибо большое!
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:59

Квесторе_поверніться Конкорд ещё до 11%.
А на счёт Фарса - или у них какой-то "хитрый" план по удержанию/привлечению клиентов или у банки реально дела идут не очень.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28

  lloydbanksua написав:Квесторе_поверніться Конкорд ещё до 11%.
А на счёт Фарса - или у них какой-то "хитрый" план по удержанию/привлечению клиентов или у банки реально дела идут не очень.

Ну і в Братків біля 11% з бонусами.
А тут 10,5% з бонусами...треба піднімати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:39

  Квесторе_поверніться написав: Ну і в Братків біля 11% з бонусами. А тут 10,5% з бонусами...треба піднімати.

Похоже не могут, и так в убытках.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:04

Hella
Если квитанция не принципиальна. оплатить можно и наперед одним месяцем.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть будь-ласка розрахункова дата по кредитці 10 число. Коли в цьому місці краще загасити? На гарячці говорять, що можна 11 до 16:00. Хто що може порадити?
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:52

  Luka256 написав:Підкажіть будь-ласка розрахункова дата по кредитці 10 число. Коли в цьому місці краще загасити? На гарячці говорять, що можна 11 до 16:00. Хто що може порадити?

ИМХО, 6го дернуть из Фарса по р2р или пульнуть СЭПом с Алки или Вали до 12:00

А 11го хай сама горячка пополняет свои кредитки.
Хотяяя, мона и проверить, мож чо поменялось у Фарса, мож он не совсем уже Скунс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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