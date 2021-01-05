Деньги должны работать или давать доход с депозита.
Платите 31 января
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Деньги должны работать или давать доход с депозита.
Платите 31 января
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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