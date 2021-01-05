Деньги должны работать или давать доход с депозита.
Платите 31 января
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Деньги должны работать или давать доход с депозита.
Платите 31 января
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:23
Прислали от такое
Оце так вигода! АТ БАНК ФОРВАРД скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах та залишає нарахування відсотків без змін! Заробляй до 15% річних на залишок коштів по своїй картці *8408 з Forward Bank. Деталі:
А что отменяет, что оставляет-??)
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отменяется рещение от 12 декабря.
Т.е. все осстается по всем картам как и прежде.
15% по дебетке и по КОКО-д
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:58
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
открыл шампусик, в честь такой новости
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