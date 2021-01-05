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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4527452845294530>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:Так что буду ждать после Рождества.

Деньги должны работать или давать доход с депозита.
Платите 31 января :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:23

  Алексей77 написав:Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%

Прислали от такое
Оце так вигода! АТ БАНК ФОРВАРД скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах та залишає нарахування відсотків без змін! Заробляй до 15% річних на залишок коштів по своїй картці *8408 з Forward Bank. Деталі: https://is.gd/GyBHmS або 583

А что отменяет, что оставляет-??)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:А что отменяет, что оставляет-??)

Отменяется рещение от 12 декабря.
Т.е. все осстается по всем картам как и прежде.
15% по дебетке и по КОКО-д
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:58

  Алексей77 написав:Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%

Залишається 15% і 8,5%.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

открыл шампусик, в честь такой новости
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:07

  miltador написав:
  Алексей77 написав:Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%

Залишається 15% і 8,5%.

Пока есть только коко кредитка. Как поиметь 15%?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:09

  valya написав:
  miltador написав:
  Алексей77 написав:Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%

Залишається 15% і 8,5%.

Пока есть только коко кредитка. Как поиметь 15%?

Оформить дебетку. Но учтите, что 15% только на сумму от 100 д до 15000 грн.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:19

ingtrans
Кредитка взята по рефке. Сейчас дебетку брать:
1. По новой рефке
2. По той же сработает
3. Может по своей рефке :D ?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:3. Может по своей рефке ?

Да, можно и по своей.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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