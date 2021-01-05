Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:56
Hella написав:
Так что буду ждать после Рождества.
Деньги должны работать или давать доход с депозита.
Платите 31 января
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:21
Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
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Алексей77
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:23
Алексей77 написав:
Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
Прислали от такое
Оце так вигода! АТ БАНК ФОРВАРД скасовує зміни до тарифів по карткових продуктах та залишає нарахування відсотків без змін! Заробляй до 15% річних на залишок коштів по своїй картці *8408 з Forward Bank. Деталі:
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або 583
А что отменяет, что оставляет-??)
guntherhouse777
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:46
guntherhouse777 написав:
А что отменяет, что оставляет-??)
Отменяется рещение от 12 декабря.
Т.е. все осстается по всем картам как и прежде.
15% по дебетке и по КОКО-д
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:58
Алексей77 написав:
Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
Залишається 15% і 8,5%.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:59
открыл шампусик, в честь такой новости
Hack-Stock
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:07
miltador написав: Алексей77 написав:
Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
Залишається 15% і 8,5%.
Пока есть только коко кредитка. Как поиметь 15%?
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valya
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:09
valya написав: miltador написав: Алексей77 написав:
Будут менятся % по Депозитке? Или остается 15% и 8,5%
Залишається 15% і 8,5%.
Пока есть только коко кредитка. Как поиметь 15%?
Оформить дебетку. Но учтите, что 15% только на сумму от 100 д до 15000 грн.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2166
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:19
ingtrans
Кредитка взята по рефке. Сейчас дебетку брать:
1. По новой рефке
2. По той же сработает
3. Может по своей рефке
?
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valya
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:21
valya написав:
3. Может по своей рефке ?
Да, можно и по своей.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2166
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
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