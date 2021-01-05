valya написав:ingtrans Кредитка взята по рефке. Сейчас дебетку брать: 1. По новой рефке 2. По той же сработает 3. Может по своей рефке ?
У меня был опыт летом, когда я оформил карту по другой рефке (до этого оформлял другую коко зимой по рефке с форума) и тот чья рефка использовалась во второй раз ничего не получил. А я получил. Обратился на горячку, где мы объяснили, что по акции "Коло друзив" тот человек чья рефка была использована для получения самой первой КоКо считается "моим самым лучшим другом" и за все последующие карты КоКо не зависимо по чьей рефке оформленные кэшбек получает все равно именно он. Я тогда форумчанина с чьей рефки я начинал спросил - получал ли он в такой день от форварда выплату - он мне подтвердил что да было. Не знаю - может горячка таким образом пыталась замять собственные баги - но вот такой реальный кейс был лично у меня при попытке применить другую "не свою" рефку.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
а я перестал играться в эти 15%. Карта очень хорошая для аккумулирования денег и потом - СЭП, р2р и снятия налички. Думаю, шо общая сумма денег курсирующая по карте даст больше, чем месячные 187 грн от 15% годовых. Кстати, у какого банка остались 10-12 годовых на остаток личных по карте?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
На свою новую дадут. По крайней, мне дали, как и Flamingo. А вот на старую - не факт. Но в любом случае для самого оформляющего оформление второй карты по своей ссылке ничем не хуже оформления по чужой ссылке. Разве что чужая от не чужого человека
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
На свою новую дадут. По крайней, мне дали, как и Flamingo. А вот на старую - не факт. Но в любом случае для самого оформляющего оформление второй карты по своей ссылке ничем не хуже оформления по чужой ссылке. Разве что чужая от не чужого человека
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2021/01/kolo_koko.pdf написав:7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 7.1. Винагорода не виплачується: 7.1.1..... 7.2.2. якщо Існуючий КлієнтБанку самостійно використав своє індивідуальне посилання для заповнення форми онлайн-заявки та оформлення банківського продукту.