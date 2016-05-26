RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4527452845294530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:47

  valya написав:ingtrans
Кредитка взята по рефке. Сейчас дебетку брать:
1. По новой рефке
2. По той же сработает
3. Может по своей рефке :D ?

У меня был опыт летом, когда я оформил карту по другой рефке (до этого оформлял другую коко зимой по рефке с форума) и тот чья рефка использовалась во второй раз ничего не получил. А я получил. Обратился на горячку, где мы объяснили, что по акции "Коло друзив" тот человек чья рефка была использована для получения самой первой КоКо считается "моим самым лучшим другом" и за все последующие карты КоКо не зависимо по чьей рефке оформленные кэшбек получает все равно именно он. Я тогда форумчанина с чьей рефки я начинал спросил - получал ли он в такой день от форварда выплату - он мне подтвердил что да было. Не знаю - может горячка таким образом пыталась замять собственные баги - но вот такой реальный кейс был лично у меня при попытке применить другую "не свою" рефку.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5485
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54

  ingtrans написав:Да, можно и по своей.
та ладно и что дадут денег?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:00

а я перестал играться в эти 15%.
Карта очень хорошая для аккумулирования денег и потом - СЭП, р2р и снятия налички.
Думаю, шо общая сумма денег курсирующая по карте даст больше, чем месячные 187 грн от 15% годовых.
Кстати, у какого банка остались 10-12 годовых на остаток личных по карте?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 983
З нами з: 27.05.15
Подякував: 155 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03

  omb написав:
  ingtrans написав:Да, можно и по своей.
та ладно и что дадут денег?

На свою новую дадут. По крайней, мне дали, как и Flamingo. А вот на старую - не факт. Но в любом случае для самого оформляющего оформление второй карты по своей ссылке ничем не хуже оформления по чужой ссылке. Разве что чужая от не чужого человека :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:23

  ingtrans написав:
  omb написав:
  ingtrans написав:Да, можно и по своей.
та ладно и что дадут денег?

На свою новую дадут. По крайней, мне дали, как и Flamingo. А вот на старую - не факт. Но в любом случае для самого оформляющего оформление второй карты по своей ссылке ничем не хуже оформления по чужой ссылке. Разве что чужая от не чужого человека :)

https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2021/01/kolo_koko.pdf написав:7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
7.1. Винагорода не виплачується:
7.1.1.....
7.2.2. якщо Існуючий КлієнтБанку самостійно використав своє індивідуальне посилання для заповнення форми онлайн-заявки та оформлення банківського продукту.

новые правила 2021
yevgen12
 
Повідомлень: 333
З нами з: 02.08.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:48

  Flamingo написав: Я тогда форумчанина с чьей рефки я начинал спросил - получал ли он в такой день от форварда выплату - он мне подтвердил что да было.

Так и есть, если подаван оформляет вторую карту даже без рефки, наставник всеравно получит второй КБ.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 30.03.15
Подякував: 184 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Кстати, у какого банка остались 10-12 годовых на остаток личных по карте?


а ви мечтатель, батенька :)

із того, що пригадую і чим народ зараз заморачується - УкрГаз ПРозапас, 10%, але там є "нюанси".
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10512
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  yevgen12 написав:новые правила 2021

Это и в старых было.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4527452845294530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76, ukrprom2014, wtf і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9219, 9220, 9221
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92200 10966679
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 18:02
wtf
КРЕДИТВЕСТ БАНК 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:13
159 38798
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 17:56
wtf
А-Банк 1 ... 1840, 1841, 1842
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18410 2585054
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 17:43
wtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92201)
06.01.2021 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.