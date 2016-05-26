Додано: Сер 06 січ, 2021 16:00

а я перестал играться в эти 15%.

Карта очень хорошая для аккумулирования денег и потом - СЭП, р2р и снятия налички.

Думаю, шо общая сумма денег курсирующая по карте даст больше, чем месячные 187 грн от 15% годовых.

Кстати, у какого банка остались 10-12 годовых на остаток личных по карте?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.