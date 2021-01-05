|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:46
lloydbanksua написав:
А так, ближайшие конкуренты - Аккорд Банк с Накращей картой
а тарифи СЕПарить с АККОРДА какие? напомните плиз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4132
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:49
Goodman Я хотел как-то их карту открыть, но узнав то, что они ее открывают только с КЛ - передумал. Поэтому в подробности на счет входа/выхода не вдавался.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:55
lloydbanksua написав:Goodman
Я хотел как-то их карту открыть, но узнав то, что они ее открывают только с КЛ - передумал. Поэтому в подробности на счет входа/выхода не вдавался.
Я только пару месяцев назад открыл мгновенную дебетку Найкращу без КЛ естественно.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Сер 06 січ, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2170
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:57
ingtrans я летом узнавал - видимо одумались.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:08
lloydbanksua написав:
Аккорд Банк с Накращей картой и One Card / Виртуальная от Конкорд Банка по 8 % соответственно.
Все остальные банки предлагают 7 % и ниже.
Есть ещё вариант по 8.
Но весьма стрёмный )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5064
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:28
С платным входом и/или выходом в Глобус - Инфинит или Платинум под 11% на 1 день и 3000-5000 за саму карту.
Интересно, под фонд 200к на 1 год, но на 4-6 месяцев не очень интересно.
ставку могут изменить
.3. Відсотки, які нараховуються на залишкивласнихкоштів на Рахунку (% річних)*:по Рахунках у гривні9% річних11% річнихНараховується не пізніше останнього банківського дня місяцяпо Рахунках в доларах США0,5% річних1,0% річнихпо Рахунках у євро0,1% річних0,5% річних
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4080
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:37
mustbe Вы случайно не за Европромбанк?)
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2612
|101325
|
|
|18414
|2585391
|
Сер 06 січ, 2021 21:03
ruvex
|
|92204
|10967244
|
|