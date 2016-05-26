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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4528452945304531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:А так, ближайшие конкуренты - Аккорд Банк с Накращей картой
а тарифи СЕПарить с АККОРДА какие? напомните плиз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:49

Goodman Я хотел как-то их карту открыть, но узнав то, что они ее открывают только с КЛ - передумал. Поэтому в подробности на счет входа/выхода не вдавался.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:55

  lloydbanksua написав:Goodman Я хотел как-то их карту открыть, но узнав то, что они ее открывают только с КЛ - передумал. Поэтому в подробности на счет входа/выхода не вдавался.

Я только пару месяцев назад открыл мгновенную дебетку Найкращу без КЛ естественно.
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 06 січ, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:57

ingtrans я летом узнавал - видимо одумались.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:08

  lloydbanksua написав:Аккорд Банк с Накращей картой и One Card / Виртуальная от Конкорд Банка по 8 % соответственно.
Все остальные банки предлагают 7 % и ниже.

Есть ещё вариант по 8.
Но весьма стрёмный )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:28

С платным входом и/или выходом в Глобус - Инфинит или Платинум под 11% на 1 день и 3000-5000 за саму карту.

Интересно, под фонд 200к на 1 год, но на 4-6 месяцев не очень интересно.

ставку могут изменить

.3. Відсотки, які нараховуються на залишкивласнихкоштів на Рахунку (% річних)*:по Рахунках у гривні9% річних11% річнихНараховується не пізніше останнього банківського дня місяцяпо Рахунках в доларах США0,5% річних1,0% річнихпо Рахунках у євро0,1% річних0,5% річних
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:37

mustbe Вы случайно не за Европромбанк?)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всех благодарю за обсуждение моей вынужденной проблемы. Даже 187 на дороге неваляются и 15% хорошее пристанище. По рефке пойду старым путем - и хорошему человеку и себе
*******
valya
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