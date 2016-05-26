а тарифи СЕПарить с АККОРДА какие? напомните плиз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
а тарифи СЕПарить с АККОРДА какие? напомните плиз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:49
Goodman Я хотел как-то их карту открыть, но узнав то, что они ее открывают только с КЛ - передумал. Поэтому в подробности на счет входа/выхода не вдавался.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:55
Я только пару месяцев назад открыл мгновенную дебетку Найкращу без КЛ естественно.
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 06 січ, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:08
Есть ещё вариант по 8.
Но весьма стрёмный )
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:28
С платным входом и/или выходом в Глобус - Инфинит или Платинум под 11% на 1 день и 3000-5000 за саму карту.
Интересно, под фонд 200к на 1 год, но на 4-6 месяцев не очень интересно.
ставку могут изменить
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Всех благодарю за обсуждение моей вынужденной проблемы. Даже 187 на дороге неваляются и 15% хорошее пристанище. По рефке пойду старым путем - и хорошему человеку и себе
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