Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:05
Goodman написав: lloydbanksua написав:
А так, ближайшие конкуренты - Аккорд Банк с Накращей картой
а тарифи СЕПарить с АККОРДА какие? напомните плиз.
0,5% мін. 5₴
бесплатно только p2p, что автоматом означает неиспользование кред лимита,
правда, за свои кешбек такой же
cohan
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:10
lloydbanksua написав: mustbe
Вы случайно не за Европромбанк?)
за
Клиринговый Дом
думаю,
выход - только СЭПом, 12 грн из приложения,
и чтобы фри - депозитов должно лежать на 100к
правда, должна работать схема выхода через банкомат, но пока в приложении нет ни депозитов, ни карт ("скоро")
cohan
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:39
valya написав:
187 на дороге неваляются
Из которых 34грн. пойдет на депутатов, прокуроров и войну, а Вам максимум 153грн. достанется. Хотя и это по гривне не плохо.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:45
cohan написав:
0,5% мін. 5₴ бесплатно только p2p, что автоматом означает неиспользование кред лимита, правда, за свои кешбек такой же
Категории кешбека там особого интереса не представляют - у конкурентов есть полные аналоги или даже лучше.
lloydbanksua
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:46
cohan написав:
за Клиринговый Дом думаю, выход - только СЭПом, 12 грн из приложения, и чтобы фри - депозитов должно лежать на 100к правда, должна работать схема выхода через банкомат, но пока в приложении нет ни депозитов, ни карт ("скоро")
Ну да, банка стремная. Да и не стоит оно того, как по мне.
lloydbanksua
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