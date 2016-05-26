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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4530453145324533>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:05

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:А так, ближайшие конкуренты - Аккорд Банк с Накращей картой
а тарифи СЕПарить с АККОРДА какие? напомните плиз.

0,5% мін. 5₴

бесплатно только p2p, что автоматом означает неиспользование кред лимита,
правда, за свои кешбек такой же
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:10

  lloydbanksua написав:mustbe Вы случайно не за Европромбанк?)


за Клиринговый Дом думаю,

выход - только СЭПом, 12 грн из приложения,
и чтобы фри - депозитов должно лежать на 100к

правда, должна работать схема выхода через банкомат, но пока в приложении нет ни депозитов, ни карт ("скоро")
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:187 на дороге неваляются

Из которых 34грн. пойдет на депутатов, прокуроров и войну, а Вам максимум 153грн. достанется. Хотя и это по гривне не плохо.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:45

  cohan написав: 0,5% мін. 5₴ бесплатно только p2p, что автоматом означает неиспользование кред лимита, правда, за свои кешбек такой же

Категории кешбека там особого интереса не представляют - у конкурентов есть полные аналоги или даже лучше.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:46

  cohan написав: за Клиринговый Дом думаю, выход - только СЭПом, 12 грн из приложения, и чтобы фри - депозитов должно лежать на 100к правда, должна работать схема выхода через банкомат, но пока в приложении нет ни депозитов, ни карт ("скоро")

Ну да, банка стремная. Да и не стоит оно того, как по мне.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:18

Не, я про Детскую карту от Коминбанка
Рисуют 8%.
Как там на самом деле - не знаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:22

  mustbe написав:Не, я про Детскую карту от Коминбанка
Рисуют 8%.
Как там на самом деле - не знаю

Для этого ещё надо ребенка сначала завести :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23

Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:09

Коллеги всех с Рождеством Христовым!
Пополняла свою Зелёную с коко кредитки за счёт своих средств толкалкой Форварда. Деньги с кокошки списались, но до зелёной так и не долетели. Вот уже более получаса задержка. Поддержка Форварда морозится и говорит, что согласно их регламента средства поступят не позднее завтрашнего дня. Обычно деньги поступают мгновенно. Как и чем это лечить?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:13

Кассандра, тоже пульнул на карту Обанка недавно - перевод висит с "часиками"
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Вкладчик1234
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