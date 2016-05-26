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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:21
Вкладчик1234
понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку
И каков прогноз, коллега?
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Кассандра
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:25
Кассандра написав:Вкладчик1234
понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку
И каков прогноз, коллега?
В последнее время вроде нормально работало. Раньше бывали подобные глюки, в таком случае возвращалось в первый рабочий день около 11 часов дня.
Написал обращение через ИБ
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:28
Глючит иногда толкалка, особенно по вечерам и выходным.
Что, впрочем, не критично: толкалка нужна ровно один раз в месяц, после зарплаты )
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:33
cohan написав:
бесплатно только p2p
у меня простая найкраща - малюе 5 грн комісу за операцію
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:05
Ровно через час неудачный перевод откатился
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Вкладчик1234
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- Повідомлень: 13761
- З нами з: 18.04.15
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