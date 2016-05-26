|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:21
Вкладчик1234
понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку
И каков прогноз, коллега?
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:25
Кассандра написав:Вкладчик1234
понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку
И каков прогноз, коллега?
В последнее время вроде нормально работало. Раньше бывали подобные глюки, в таком случае возвращалось в первый рабочий день около 11 часов дня.
Написал обращение через ИБ
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13757
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7513 раз.
- Подякували: 3605 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:28
Глючит иногда толкалка, особенно по вечерам и выходным.
Что, впрочем, не критично: толкалка нужна ровно один раз в месяц, после зарплаты )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5067
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:33
cohan написав:
бесплатно только p2p
у меня простая найкраща - малюе 5 грн комісу за операцію
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4135
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:05
Ровно через час неудачный перевод откатился
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13757
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7513 раз.
- Подякували: 3605 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:48
Вкладчик1234 написав:
Ровно через час неудачный перевод откатился
Если я правильно Вас понимаю, то до понедельника нам ничего не светит или как?
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:50
Кассандра написав: Вкладчик1234 написав:
Ровно через час неудачный перевод откатился
Если я правильно Вас понимаю, то до понедельника нам ничего не светит или как?
Нуна пробовать, можно половинить суммы и пробовать
Похоже у Фарса не фатает страх депозита у МПС
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33395
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2642 раз.
- Подякували: 3945 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:05
clientage почему то тоже так подумала (
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:04
ingtrans написав: Алексей77 написав:
Предлагают уже 12.5 на год. При этом базовая 8.8 - остальное бонусами доплата.
Уже и базовая 8,6%, если на год. А какие доплаты бонусами?
Сказала девочка, 8.8 плюс 3.7 бонусами. Их платят в течение года ежеквартально. но итоговая 12.5.
Это где-то прописано? Или Инд. условия?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1584
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92223
|10970797
|
|
|18422
|2587087
|
|
|53
|11593
|
Чет 07 січ, 2021 10:12
cohan
|