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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4530453145324533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:21

Вкладчик1234 понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку :) И каков прогноз, коллега? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:25

  Кассандра написав:Вкладчик1234 понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку :) И каков прогноз, коллега? :roll:

В последнее время вроде нормально работало. Раньше бывали подобные глюки, в таком случае возвращалось в первый рабочий день около 11 часов дня.
Написал обращение через ИБ
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:28

Глючит иногда толкалка, особенно по вечерам и выходным.
Что, впрочем, не критично: толкалка нужна ровно один раз в месяц, после зарплаты )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:бесплатно только p2p

у меня простая найкраща - малюе 5 грн комісу за операцію
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:05

Ровно через час неудачный перевод откатился
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:48

  Вкладчик1234 написав:Ровно через час неудачный перевод откатился

Если я правильно Вас понимаю, то до понедельника нам ничего не светит или как?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:50

  Кассандра написав:
  Вкладчик1234 написав:Ровно через час неудачный перевод откатился

Если я правильно Вас понимаю, то до понедельника нам ничего не светит или как?

Нуна пробовать, можно половинить суммы и пробовать
Похоже у Фарса не фатает страх депозита у МПС :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:05

clientage почему то тоже так подумала (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:04

  ingtrans написав:
  Алексей77 написав:Предлагают уже 12.5 на год. При этом базовая 8.8 - остальное бонусами доплата.

Уже и базовая 8,6%, если на год. А какие доплаты бонусами?

Сказала девочка, 8.8 плюс 3.7 бонусами. Их платят в течение года ежеквартально. но итоговая 12.5.
Это где-то прописано? Или Инд. условия?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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